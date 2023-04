New Music - Emanuele Barbella (1718 - 1777), 6 Duets for Mandolin by Bulent Yazici

Track Listing

No. 1 in C Major: I. Andante con moto

No. 1 in C Major: II. Furioso e staccato

No. 1 in C Major: III. Andantino amoroso

No. 2 in A Major: I. Allegro con moto e con espressione

No. 2 in A Major: II. Largo staccato e con espressione

No. 2 in A Major: III. Allegretto con moto

No. 3 in B-Flat Major: I. Allegretto comodo e spiccato

No. 3 in B-Flat Major: II. Canzona alla Napolitana

No. 3 in B-Flat Major: III. Alla maniera Inglese

No. 4 in D Major: I. Allegretto brilliante e staccato

No. 4 in D Major: II. Andantino e grazioso

No. 4 in D Major: III. Taice in rondo presto

No. 5 in G Major: I. Comodo

No. 5 in G Major: II. Alla maniere Siciliana

No. 5 in G Major: III. Alla Veneziana

No. 6 in C Major: I. Andante maestoso

No. 6 in C Major: II. Andantino

No. 6 in C Major: III. Giga presto assai

Duet No. 5 for 2 Mandolins in G Major: III. Alla Venezia

Additional Information

— Bulent Yazici has announced the release of his new recording,, now available on many prominent streaming platforms.